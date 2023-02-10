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Adıyaman Zümrüt Apartmanı’nda enkaz altında sağ olduğu belirlenen 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Zaman Sitesi'nde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’ın İskenderun ilçesi Mete Aslan Bulvarı’ndaki 5 katlı apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da bir kişi enkazdan 98 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan bir kişiye 98 saat sonra sağ ulaşıldı.

Şengül Azbay   | 10.02.2023
Hatay'da bir kişi enkazdan 98 saat sonra kurtarıldı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı.

İtfaiye erleri, çalışma sonucu "Hüseyin" isimli kişiyi 98 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.

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