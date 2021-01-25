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Türkiye

Türkiye, Mali'de askeri üslere düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine düzenlenen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Muhammet Tarhan   | 25.01.2021
Türkiye, Mali'de askeri üslere düzenlenen terör saldırısını kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine 24 Ocak'ta düzenlenen terör saldırılarında 6 Malili askerin hayatını kaybetmesi ve birçok güvenlik görevlisinin yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına içten başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Boulkessi ve Mondoro askeri üsleri zaman zaman terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Mart 2020'de Mondoro'daki terör saldırısında 5 asker hayatını kaybetmişti.

Söz konusu 2 askeri üssü hedef alan 2018'deki eş zamanlı saldırıda ise 40 asker yaşamını yitirmişti.

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