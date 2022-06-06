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Türkiye, İtalya'ya terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı yineledi

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi Bakanlığa davet edilerek kendisine Türkiye'nin görüş ve talepleri iletildi.

Fuat Kabakcı   | 06.06.2022
Türkiye, İtalya'ya terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı yineledi

Ankara

Türkiye'nin İtalya'ya PKK'nın faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı yinelediği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin daha önce yaptığı girişimlere rağmen son olarak 4 Haziran 2022'de Roma'da PKK sembolleri ve teröristbaşının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisinden duyulan rahatsızlığın ifade edilmesi amacıyla İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi bugün Bakanlığa davet edilerek kendisine Türkiye'nin görüş ve talepleri iletildi.

Türkiye'nin PKK'nın kamusal alana taşan kara propagandasından, sivil toplum kuruluşu görünümü altında gösterdiği faaliyetlerden ve teröristbaşına İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşehrilik verilmesinden duyulan rahatsızlığın dile getirildiği görüşmede ayrıca, terör örgütünün ve yandaşlarının bu tür eylemlerinin engellenmesi yönündeki talebin tekrarlanarak, İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu vurgulandı.

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