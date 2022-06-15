Dolar
17.29
Euro
18.11
Altın
1,834.09
ETH/USDT
1,113.90
BTC/USDT
21,103.00
BIST 100
2,508.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun Sahel bölgesindeki Seno vilayetinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Emre Karaca   | 15.06.2022
Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı

Ankara

 Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Seno vilayetinde düzenlenen terör saldırısında en az 50 sivilin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

Saldırının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Burkina Faso'da Hükümet Sözcüsü Lionel Bilgo, dün düzenlediği basın toplantısında, cumartesiyi pazara bağlayan gece Sahel bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini duyurmuştu.







Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" kuruldu
DBP'li Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'na geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Ukrayna'dan tahıl koridoru açıklaması
'Evladımı HDP'den istiyorum'

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı

Şehit Aybüke öğretmeni, üniversiteden sınıf arkadaşı anlattı

Aybüke öğretmenin katledilmesinin üzerinden 5 yıl geçti