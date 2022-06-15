Dışişleri Bakanlığından Burkina Faso'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun Sahel bölgesindeki Seno vilayetinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Seno vilayetinde düzenlenen terör saldırısında en az 50 sivilin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi yer aldı.
Saldırının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.
Burkina Faso'da Hükümet Sözcüsü Lionel Bilgo, dün düzenlediği basın toplantısında, cumartesiyi pazara bağlayan gece Sahel bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
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