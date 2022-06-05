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Dünya

Batı Afrika'daki darbeler gündemiyle toplanan ECOWAS'tan sonuç çıkmadı

Gine, Mali ve Burkina Faso'daki askeri darbeler gündemiyle düzenlenen Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) zirvesinden herhangi bir karar çıkmadı.

Fatma Esma Arslan   | 05.06.2022
Batı Afrika'daki darbeler gündemiyle toplanan ECOWAS'tan sonuç çıkmadı

Dakar

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Gana'nın başkenti Akra'da toplanan Batı Afrikalı liderlerin, Gine, Mali ve Burkina Faso'ya uygulanan yaptırımlar konusundaki kararını erteleyerek, 3 Temmuz'da açıklayacağı duyuruldu.

Erteleme kararının ardında, özellikle Mali'ye uygulanan yaptırımların hafifletilmesi ya da sıkılaştırılması konusunda liderler arasında yaşanan görüş ayrılıkları olduğu belirtiliyor.

Nijer, Gana ve Nijerya'nın Mali'ye uygulanan yaptırımların ağırlaştırılmasını, diğer üye ülkelerin ise yaptırımların hafifletilmesini istediği kaydediliyor.

Mali ile ECOWAS arasında "5 yıllık geçiş süreci" krizi

Mali'de 18 Ağustos 2020'de darbe yapan Yarbay Assimi Goita, 25 Mayıs 2021'de de yeni bir darbe yapmıştı.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum, Mali'den anayasal düzene geçiş için bir yol haritası belirlemesini istiyor.

Mali, ocak ayında, sivil yönetime geçiş sürecinin 5 yıl olacağını duyurmuş, demokratik seçimlerin bu sürenin sonunda düzenleneceğini açıklamıştı.

ECOWAS ve bölgesel örgütler ise 5 yılın çok uzun bir süre olduğunu belirterek, cunta yönetiminde yer alan isimlere ve Mali devletine çeşitli yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

ECOWAS ülkeleri, Mali'ye kara ve hava sınırlarını kapatmış, Mali ile ECOWAS ülkelerinin diplomatik ve ekonomik ilişkileri de askıya alınmıştı.

Mali, yaptırımlar karşısında sürüklendiği ekonomik kriz yüzünden bölgesel örgütleri ve uluslararası toplumu yaptırımların kaldırılması konusunda ikna etmeye çabalıyor.

Bamako yönetiminin, Togo'nun da arabuluculuğuyla 24 aylık bir geçiş süreci üzerinde anlaşabileceği de belirtiliyor.

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