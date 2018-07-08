ISPARTA

Yalvaç Otogarında düzenlenen etkinlik, Yalvaç Belediyesi mehter takımının gösterisiyle başladı. Otogar ve çevresindeki tepeleri dolduran vatandaşlar Türk Yıldızları'nın gösterisini ilgiyle izledi.

Gökyüzünde çeşitli hareketlerle izleyicilerden beğeni alan gösteri yaklaşık 20 dakika sürdü. Gösterinin sonunda ekipler tarafından gökyüzüne kalp figürü çizildi.

Bazı izleyiciler fotoğraf ve görüntü çekerek bu anı kayıt altına almaya çalıştı.

Isparta semasında yeteneklerini sergileyen Türk Yıldızları ekibi, gösterilerini başarıyla tamamladı.

❮ ❯ Türk Yıldızları Isparta semalarında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, "17. Yalvaç Pisidia Antiokheia Kültür Sanat ve Turizm Festivali" kapsamında Isparta'nın Yalvaç ilçesinde gösteri gerçekleştirdi. Yalvaç Otogarında düzenlenen etkinlik, Yalvaç Belediyesi mehter takımının gösterisiyle başladı. Otogar ve çevresindeki tepeleri dolduran vatandaşlar Türk Yıldızları'nın gösterisini ilgiyle izledi. Gökyüzünde çeşitli hareketlerle izleyicilerden beğeni alan gösteri yaklaşık 20 dakika sürdü. ( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı ) 08.07.2018 Mustafa Ünal Uysal 1 / 12

Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, gazetecilere, Anadolu'da küçük bir il olmalarına rağmen Türk Yıldızları'nın kendilerini kırmayıp festival kapsamında gösteri uçuşu yaptığını belirtti.

Haklı bir onur ve gururu yaşadıklarını aktaran Tütüncü, "Türk Yıldızları'nı bizle buluşturan teknik ekibe teşekkür ediyorum. 4 gündür Yalvaç halkına ve misafirlere doya doya bir festival yaşatmak için uğraşmaktayız." dedi.

Muhabir: Mustafa Ünal Uysal



