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Türkiye

Türk Metal Sendikası 250 bin üyeye ulaşmayı hedefliyor

Türk Metal Sendikası, son 6 ayda üye sayısını 12 bin 230 artırarak 209 bin 529'a yükseltti.

Özcan Yıldırım   | 10.02.2021
Türk Metal Sendikası 250 bin üyeye ulaşmayı hedefliyor

Ankara

Sendika Genel Başkanı Pevrul Kavlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgın koşullarına rağmen örgütlenme çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bu dönemde üye sayılarını 209 bin 529'a yükselttiklerini belirten Kavlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde emeğinin ve ekmeğinin hakkını aramak için sendikamızda örgütlenen bütün metal işçilerini selamlıyorum. Türk Metal gücünü her zaman üyelerinden alır. Üyelerimizden aldığımız güçle büyümeye devam edeceğiz. Bundan sonraki hedefimiz 250 bin üyeye ulaşmak. Tüm engellemelere rağmen örgütlenme çalışmalarınızı sürdüreceğiz."

"Yasaların tanıdığı örgütlenme hakkını kullanıyoruz"

Yeni iş yerlerinde örgütlenme kapsamında otomotiv ana sanayisinde parça tedarikçisi olan Sarıgözoğlu Hidrolik Makine ve Kalıp Sanayi AŞ'de geçen yıl kasım itibarıyla çalışmalara başladıklarını anlatan Kavlak, şu bilgileri verdi:

"Manisa, Bursa ve Aksaray'da faaliyet gösteren yaklaşık 900 kişinin çalıştığı bu iş yerinde de zafer yine Türk Metal'e inanan metal işçisinin oldu. Özverili ve sabırlı çalışmalarımız neticesinde bu iş yerinde yetki için gereken çoğunluğu sağlandık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetki tespit belgemizi aldık. Anayasa ve yasalarımızın bize tanıdığı örgütlenme çalışmalarımızın başarıyla sonuçlanması başta Sarıgözoğlu çalışanları olmak üzere tüm üyelerimizce memnuniyet ve sevinçle karşılandı."

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