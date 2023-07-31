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Türkiye'de işçilerin yüzde 14,7'si sendikalı

Bu yılın temmuz sonu itibarıyla 16 milyon 413 bin işçiden 2 milyon 421 bininin sendikalara üyeliği bulunurken, sendikalaşma oranı yüzde 14,7 oldu.

Özcan Yıldırım  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Türkiye'de işçilerin yüzde 14,7'si sendikalı

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2023 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 16 milyon 413 bin 359 işçiden 2 milyon 421 bin 940'ının herhangi bir sendikaya üyeliği bulunuyor. Ocak ayına kıyasla sendikalı işçisi sayısı 90 bin 952 kişi artarken, sendikalaşma oranı yüzde 14,7 oldu.

Hizmet-İş 276 bin 360 işçiyle en fazla üyeye sahip sendika olurken, Hizmet-İş'in ardından 268 bin 385 üyeyle Türk Metal, 214 bin 438 üyeyle Öz Sağlık-İş, 133 bin 329 üyeyle Genel-İş, 128 bin 978 üyeyle Tez Koop-İş, 125 bin 419 üyeyle Belediye-İş ve 119 bin 117 üyeyle Koop-İş sendikaları sıralandı.

20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı iş kolu, 4 milyon 167 bin 249 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu 1 milyon 929 bin 621 işçiyle "metal" ve 1 milyon 659 bin 575 işçiyle "inşaat" iş kolu izledi.

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