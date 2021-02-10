Euro
8.56
Dolar
7.06
BIST 100
1,547.11
Altın
1,837.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Balıkesir Söz Sizde” programında sektör temsilcileriyle bir araya geliyor
logo
Türkiye

Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında 168 yapının yıkımına başlandı

Rize'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına karar verilen 168 bağımsız yapının bulunduğu Müftülük ve Deniz Sitesi'nin yıkımına başlandı.

Muhittin Sandıkçı   | 10.02.2021
Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında 168 yapının yıkımına başlandı Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı/AA

Rize

Rize'de "Kentsel Dönüşüm" kapsamında 168 yapının yıkımına başlandı

Rize'de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Rize Belediyesi işbirliği ile kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına karar verilen 168 bağımsız yapının bulunduğu Tophane Mahallesindeki Müftülük ve Deniz Sitesi'nin yıkımına başlandı. ( Muhittin Sandıkçı - Anadolu Ajansı )

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi iş birliğiyle Temmuz 2020'de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Tophane Mahallesi'ndeki 2 bin 574 metrekarelik alandaki 5 bloktan oluşan 117 daire, 2 ibadethane ve 51 iş yerinin yıkımına karar verildi.

Vatandaşların ev ve iş yerlerindeki eşyayı boşaltmaları ve çevrede güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından yıkım işlemlerine özel firmaya ait iş makineleriyle başlandı. Yıkım işlemlerinin 40 günde tamamlanması planlanıyor.

Proje çalışmasının tamamlanmasının ardından hak sahipleri ile anlaşma yoluyla yeni konut sözleşmesi gerçekleştirilecek.

Bölgede yeni inşaat TOKİ tarafından yapılacak.

"Yeni inşaatlar vatandaşlarla anlaşılarak gerçekleştirilecek"

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş, gazetecilere, Rize'de üçüncü alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını, yıkımına başlanan alanın deniz dolgusu üzerinde inşaat edildiğini söyledi.

Zemin ve bodrum katlarında binaların hasarlı olduğunun tespit edildiğini ve yıkımının kararlaştırıldığını ifade eden Savaş, "İnşaat alanı katlarla birlikte 27 bin 619 metrekare yoğun bir inşaat alanı. Yeni inşaatlar vatandaşlarla anlaşılarak gerçekleştirilecek. Yeni yapılar Rize'nin 50-60 yıllık çehresine hizmet edecek. Yıkımın yoğunluk ve bulunduğu alan nedeniyle 40 günde tamamlanmasını planlıyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 479 bin 810'a çıktı
İsrail'de sığınmacılar ve göçmen işçiler de Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
İsrail'de Kovid-19 vakaları düşmeye başladı
Güney Kore, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına şartlı onay verdi
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 96 bini aştı

Benzer haberler

Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında 168 yapının yıkımına başlandı

Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında 168 yapının yıkımına başlandı

Kentsel dönüşüm kapsamında modern konutlara kavuşan Elazığlılar mutlu

KDV indiriminin riskli yapıların dönüşümünü hızlandırması bekleniyor

Kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV yüzde 1'e düşürüldü

Kentsel dönüşüm konutlarına ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV yüzde 1'e düşürüldü