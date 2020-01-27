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TÜBİTAK 27 personel alacak

TÜBİTAK, çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 27 personel alımı gerçekleştirecek.

Mustafa Çalkaya   | 27.01.2020
TÜBİTAK 27 personel alacak

Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) görev yapmak üzere, 11'i memur, 14'ü usta, 2'si şoför olmak üzere 27 personel alınacak.

Alım için başvurular 31 Ocak'a kadar yapılabilecek. Detaylara ilişkin bilgiye TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek. İş başvuruları İŞKUR'un internet sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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