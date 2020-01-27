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Elazığ Sürsürü Mahallesindeki kurtarma çalışmaları sürüyor
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Türkiye

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan gazeteci Akinan'ın iddiasına yalanlama

AFAD Başkanı Güllüoğlu, Twitter takipçisinin sorusu üzerine paylaştığı mesajda, gazeteci Akinan'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Cankut Taşdan   | 27.01.2020
AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan gazeteci Akinan'ın iddiasına yalanlama

Ankara

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, gazeteci Serdar Akinan'ın, enkazda ulaşılan yaralı depremzedenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göçük alanına gelene kadar bekletildiği iddiasına ilişkin, "O haldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir arama kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar." ifadesini kullandı.

Güllüoğlu, Twitter takipçisinin sorusu üzerine paylaştığı mesajda, Akinan'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İddiaların kesinlikle doğru olmadığını, vatandaşları kurtarırken tek önceliklerinin can güvenlikleri olduğunu kaydeden Güllüoğlu, "Diğer enkaz alanındayken haber geldi, bir kişiye daha ulaştığımıza dair, o yüzden o tarafa geçip beklemeye başladık. Bu arada kişinin olduğu alanın temizliği yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

"Elinizi kalbinize koyun, istediğinize inanın"

Güllüoğlu, UMKE ekiplerinin yaralıya damar yolu açtığını belirterek, şunları ifade etti:

"Sedye geldi, sedyeye sabitlendi. Bizzat ben de enkaza çıkıp bunlara şahitlik ettim. Sonra da yaralı oradan tahliye edildi. O haldeki bir yaralıyı bekletmeyi hiçbir arama kurtarmacı başına silah dayansa bile yapmaz ama bu eleştiriyi vicdansızlar yapar. Uykusuzca, eksi 8 derecede, tehlikeli bir enkazda canını dişine takmış insanlar ancak saygı ve duayı hak eder. Elinizi kalbinize koyun, istediğinize inanın."

Akinan, katıldığı televizyon programında, afet alanını gezdiği sırada kurtarılan yaralı bir depremzedenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazın olduğu alana gelene kadar bekletildiğini iddia etmişti.

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