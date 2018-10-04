'TRT World Citizen Ödülleri' sahiplerini buldu

İSTANBUL

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, TRT bünyesinde 2017 yılında kurulan ve dünyada "pozitif değişime ilham olmak" sloganıyla yola çıkan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen TRT World Citizen Ödül Töreni dün Raffles İstanbul'da düzenlendi.

Dünyanın dört bir yanından, yaptığı insani çalışmalarla değişime ilham olan bireylerin onurlandırıldığı ödül töreninde "Eğitim", "İletişim", "Hayat Boyu Başarı" ve "Yılın Dünya Vatandaşı Ödülü" olmak üzere toplam 4 kategoride ödüller dağıtıldı.

Törene, gönderdiği mesajla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Başkasının derdiyle dertlenmek, iyilik için yaşamak seçkin ruhların işidir. Dünyayı ancak iyiliğin gücüne inananlar değiştirebilir." ifadelerini kullandı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, törende yaptığı konuşmada, yeni medya dili oluşumunda TRT'nin kurucu ve öncü bir kurum olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Medya için yeni bir dilin inşası her zamankinden daha yıkıcı bir ihtiyaç olarak kendisini dayatıyor. TRT'nin yeni dili bir bakıma bu temel ihtiyacın küresel ölçekte bize yüklediği misyon ve sorumluluktan doğdu demiştik. Çünkü Türkiye ve devraldığı tarihi miras Şeyh Galip'in insanı tanımladığı şu veciz sözün hülasasıdır. 'Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen.' Yani, kendine iyi bak çünkü sen alemin özüsün. Bu açıdan TRT World yeni bir medya dili inşası sürecinde insanı hikayenin merkezine yerleştirirken, onun sadece bir haber unsuru değil alemin özü olduğu bilinciyle hareket ediyor."

TRT'nin doğruyu söyleyen bir medya kuruluşu olma arzusunda olduğunu ifade eden Eren, "TRT katile karşı maktulün yanında, müstekbire karşı mazlumun yanında olan bir medya kuruluşudur. Büyük bir tarihsel eşikte yeni bir dünyanın arifesinde duruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Her kavramın yeniden tanımlandığını, global ölçekte muazzam bir değişim talebinin söz konusu olduğuna değinen Eren, Türkiye’nin değişim talebini dile getirenlerden olduğuna dikkati çekerek, "Biz bu değişim talebini dile getirenler olarak mevcut düzene karşı 'Dünya beşten büyüktür' diyoruz. Türkiye bu büyük değişim çağrısının merkezindeki ülkedir, adil yeni bir dünyanın öncüsüdür. TRT ve TRT World ise Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak yeni bir medya dili inşasında bir alternatif olmaya değil kurucu, öncü ve yön veren bir medya kuruluşu olmaya adaydır." ifadelerini kullandı.

Yeraltı Okulu ile 30 bin öğrenciye eğitim

Törende, eğitime ulaşamayan nüfuslara en yüksek düzeyde yerel eğitim sağlayan eğitimci Dr. Sakena Yacoobi'ye "2018 TRT World Citizen Eğitimci Ödülü" takdim edildi.

Afganistan'da terör örgütü Taliban ile savaşın en yoğun olduğu dönemde 30 bin kız çocuğu için yerin altında okul inşa eden, bugünse ülke genelinde 350 binden fazla kişiye eğitim imkanı sunan Dr. Yacoobi, teşekkür konuşmasında, dünyanın savaş hattında yaşayan ya da mülteci olarak hayatlarını sürdüren çocuklara neler olduğunu bilmediğini hatırlattı.

2018 TRT World Citizen İletişim Ödülü ise sosyal medyayı yerel ve küresel düzeyde insanlarla bağlantı kurmak için kullanan ve bu bağlantıyı başkalarının hayatlarını iyileştirme amacıyla yöneten dünya vatandaşı Jerome Jarre'ye verildi. Bireysel uyanışların ve farkındalıkların dünyayı değiştirebileceğine inandığını belirten Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Jarre'ye ödülünü takdim etti.

Somali'nin açlık ve kuraklık ile mücadele ettiği, 6 milyon kişinin suya ve yemeğe muhtaç kaldığı 2017’de, ülkedeki bir kampta çalışan bir gönüllünün sosyal medya üzerinden Fransız fenomene ulaşarak durumu anlatması her şeyi değiştirdi. Harekete geçen Fransız fenomen Jarre, çektiği video ile #lovearmy (#sevgiordusu) yardım hareketinin öncülerinden oldu. Türk Hava Yolları ile gerçekleştirilen iş birliği neticesinde 60 ton besin takviyesi Mogadişu'ya ulaştırıldı.

İnsani yardım konusunda yeni bir model denediklerini belirten Jarre, "Biz mültecilere pirinç ya da bakliyat götürmüyoruz. Onlara imkanı sunuyoruz ve her ne yapmak istiyorlarsa onlara bırakıyoruz. Çünkü becerileri var ve çalışmak istiyorlar. Onlardan bir şey alıp götürmeden bir şey yapmanın yolu bu." ifadelerini kullandı.

Tanıştığı pek çok mültecinin insani yardım kuruluşları tarafından maruz kaldıkları davranışlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Jarre, Türkiye'nin insani yardım kuruluşlarının ise bambaşka bir kaliteyle görevlerini ifa ettiklerini, buna kendisinin de bizzat şahit olduğunu söyledi.

"2018 TRT World Citizen Yılın Vatandaşı Ödülü" çalışma ve çabaları örnek teşkil eden, büyük bir fedakarlık ile kendini insanlığa adayarak ölümcül hastalıkları nedeniyle terk edilmiş çocukları evlat edinerek bakımlarını üstlenen Amerika'daki Libya asıllı Muhammed Bzeek'e verildi. Bugüne kadar 80 çocuğun bakımını üstlenen Bzeek, 1,5 aylıkken evlat edindiği ölümcül derecede hasta olan Samantha’dan uzun süre ayrı kalmak istemediği için törene katılamadı. Kendisi adına ödülü, Muhammet Bzeek'in hayatını belgeselleştiren TRT World yönetmeni Ensar Altay aldı. Bzeek, gönderdiği videoda Emine Erdoğan'a ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e teşekkürlerini sundu.

"2018 TRT World Citizen Hayat Boyu Başarı Ödülü"ne ise hizmet ve liderlik aracılığıyla topluma ömür boyu katkı sağlamış ve yaşamının çoğunda, insanlığın hizmetine yönelik işlerle uğraşan ve ismini taşıyan vakfın kurucusu olan Dr. Havva Abdi layık görüldü. Kendisi yerine törene katılan kızı Dr. Deqo Mohamed ödülünü, TRT World'ün iyiyi ön plana çıkarmak için gösterdiği çabanın takdire şayan olduğunu belirten KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın elinden aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Somali'ye geldiği gün dünyanın kendilerine bakışının değiştiğini belirten Dr. Mohamed, Türk Hava Yolları, TRT'ye ve Türk hükümetine teşekkür etti.

"TRT World Citizen Kısa Film Yarışması"

Törende ayrıca mülteci çocukların yaşadıkları sorunların konu alındığı TRT World Citizen Kısa Film Yarışması'nda 110 ülkeden gelen 4 bini aşkın başvurusu arasından finale kalan 3 finalist de ödüllerini aldı.

Birincilik ödülünü Irak'ta çalışan bir sağlık görevlisinin kurtardığı genç kızı konu aldığı kısa filmi "Dreams Under the Rubble" (Yıkıntının Altındaki Düşler) ile kazanan Iraklı Muhammed Halil, ödülünü, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Fransesco Rocca'nın elinden aldı. Rocca, insanların hesap vermesine vesile olması ve dünyayı daha iyi bir hale getirmek için gerçekleştirdiği çalışmaları için TRT'ye teşekkür etti.

İkincilik ödülünü, terörist saldırı sonrası köyünden kaçmak zorunda kalan Mary ve oyuncak bebeğini konu alan "The Doll" (Oyuncak Bebek) isimli kısa filmiyle Serdal Altun kazandı. Altun ödülünü, Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanı Dr. Serdar Çam'ın elinden aldı.

Üçüncülük ödülünü ise, Türkiye'de yaşayan genç mülteci Muhammed'in hayatını konu alan kısa filmi ile Ömer Dişbudak kazandı. Dişbudak'a ödülünü Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık takdim etti. Kınık, "Sessiz çığlıkları insanlara duyurmak için çaba gösteren TRT'ye ve aracılığıyla çocukları bir nesne, istatistik olmaktan çıkarıp insan olarak anlatan belgesel ve yapımcılarını kutluyorum." diye konuştu.

Muhabir: Elif Küçük