'TRT World Forum'a küresel düşünce liderleri katılacak

"Parçalanmış bir dünyada barış ve güvenliği yeniden düşünmek" temasıyla 3-4 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek "TRT World Forum"da, küresel düşünce liderleri bir araya gelecek.

ANKARA - MERVE YILDIZALP

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, AA muhabirine, İstanbul' da 3-4 Ekim'de düzenlenecek TRT World Forum ile 3 Ekim'de bu yıl ilk kez yapılacak "TRT World Citizen Ödül Töreni"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TRT World Forum'un, "Parçalanmış bir dünyada barış ve güvenliği yeniden düşünmek" temasıyla, dünya genelinden 600'ü aşkın üst düzey entelektüel, politika yapıcı ve uzmanın katılımıyla düzenleneceğini belirten Eren, programda kapalı ve açık oturumlar olacağını aktardı.

Eren, forumda dünya genelinde barış ve güvenliğin kalıcı şekilde nasıl tesis edilebileceği üzerine farklı perspektiflerden tartışmalar gerçekleştirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı hatırlatan Eren, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu düzene sunduğu ve adaletin tesisini sağlayabilecek bir öneri var, 'Dünya beşten büyüktür'. Bu yaklaşım, Türkiye dahil birçok ülkenin sloganı haline geldi. Türkiye bu adalet arayışının temsilcisi. Biz de geçen sene buradan ilham alarak başlattığımız ve uluslararası sistemi farklı meseleler merkezinde tartıştığımız temayı bu sene 'parçalanmış dünya' tanımıyla devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Eren, sadece beş ülkenin, dünyanın güvenlik ve birçok açıdan kaderini belirleme yetkisine sahip olmadığına işaret ederek, "Dünya beşten büyüktür." sloganının, her ülkenin kendi kaderini belirleme yetkisine sahip bulunduğu ve kararların büyük ülkelerin dayatmasıyla değil, ortak düşünceyle, çoğunluğun düşüncesiyle alınması gerektiğini söyleyen bir slogan haline geldiğini vurguladı.

Küresel düşünce liderlerine ev sahipliği yapılacak

Oturumlara, farklı ülkelerden ve kurumlardan panelistlerin katıldığını anlatan Eren, eski devlet başkanlarının, başbakanların, bakanların, akademisyenlerin forumda bu tartışmanın bir parçası olarak yer alacağını aktardı.

İbrahim Eren, forumun Ürdün Kraliçesi Rania El Abdullah, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Lübnan eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Fuad Siniora, Dünya Bankası eski Genel Müdürü Mamphela Ramphele, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Ivo Josipoviç, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu Başkanı Francesco Rocca gibi küresel liderlere, dünyanın en saygın akademisyenlerine ve düşünce kuruluşu temsilcilerine ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Eren, 10 açık ve 12 kapalı oturumun olacağı forumda, müesses nizama karşı yükselen sesler, şiddetin dünyasında kadın liderliği ve kadın liderliğinin önemi, terörle mücadelede uluslararası iş birliği, Avrupa Birliği ve çıkmazları, Ortadoğu'da güvenlik denklemi gibi önemli meselelerin tartışılacağını belirtti.

TRT Genel Müdürü Eren, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un gerçekleştireceği oturumda ise bölgesel ve küresel barışın geleceğine ilişkin bir tartışmanın yapılacağını söyledi.

Ortaya çıkan alternatif çözüm önerileri kamuoyuyla paylaşılacak

Geçen yıl forumun sonuçlarıyla ilgili çok pozitif dönüşlerin olduğunu, katılımcıların bu sonuçları akademik çalışmalarında kullandığını aktaran Eren, bu sene yapılacak forum neticesinde ortaya çıkan alternatif çözüm önerilerini de kamuoyuyla paylaşacaklarını ve bunun siyaset yapıcılar açısından yeni bir perspektif sunabileceğini ifade etti.

Eren, "TRT World Forum dünyanın en prestijli tartışma platformlarından biri olacak. Bu sene ikincisini yapacağımız forum, dünyanın farklı coğrafyalarından gelerek, Batı'nın entelektüel hegemonyasına karşı eleştirel yaklaşım üretecek uzmanları ağırlayacak. Gündemin en önemli maddelerinin tartışılacağı açık ve kapalı toplantıların tamamının ortak gayesi, yeni bir söz söylemek." dedi.

İbrahim Eren, "Parçalanmış bir dünyada barış ve güvenliği yeniden düşünmek" temasının belirlenmesine ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birinci Dünya Savaşı'nın üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen, 100 yıl boyunca dünya savaşlarla hep karşı karşıya kaldı, savaşlar farklı yüzleriyle bir şekilde devam etti. Parçalanmış dünyada barış ve güvenlik tesis edilemedi. Üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen bu tesis edilemeyen barış ve güvenlik mevcut müesses nizamın bazı aksaklıkları yüzünden bir türlü mümkün olmadı.

Biz de bu forumla birlikte 100 yıldır bitmeyen savaşlar ve çatışmaların neticesinde parçalanmış bir dünyada barış ve güvenliği nasıl tesis edebiliriz, bunun cevabını arayacağız. Yeni dünya düzeninin düşünsel alt yapısını oluşturan ve müesses nizama alternatifler sunan politika yapıcılar ve entelektüel ya da düzenin aynen bu şekilde devamını savunan isimler gerekçeleriyle bu meseleyi tartışacaklar. Biz bu tartışmaya TRT World Forum'la ev sahipliği yapıyoruz."

"TRT World Citizen Ödül ödülleri bu yıl ilk kez verilecek"

TRT bünyesinde 2017'de kurulan TRT World Citizen'in, TRT'nin uluslararası sosyal sorumluluk girişimi olduğunu ifade eden Eren, TRT World çalışanlarıyla beraber birçok insani krizi medya üzerinden dünyaya duyurmak adına ve gazeteciliğin bir adım ötesine geçme motivasyonu ile pek çok proje gerçekleştirildiğini anlattı.

Eren, 3 Ekim'de ilk kez düzenlenecek TRT World Citizen ödüllerine ilişkin, "Foruma gelen konuklarımızın da katılacağı bir ödül töreni düzenliyoruz. Geçen sene kurduğumuz ve TRT'nin vicdanı ve insani yüzü olan TRT World Citizen, haberciliğimize ilham olan ve dünyaya iyilik yayan kişileri bu sene vereceği ödüllerle onurlandırıyor." ifadelerini kullandı.

TRT Genel Müdürü Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onur konuğu olacağı törene, Türkiye'den ve dünyadan siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından isimlerin katılacağını aktardı.

Finale kalan üç film yapımcısı ödül alacak

Kurulduğu günden bu yana Avrupa'daki kayıp mülteci çocuklar başta olmak üzere pek çok farklı konuda kamuoyu farkındalığını arttırmak üzere çalışmalar yapan TRT World Citizen'ın bu bağlamda düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın ödüllerinin de verileceği bu gecede, ilk kez eğitim, iletişim, World Citizen özel ödülü ve ömür boyu başarı ödülü olmak üzere 4 farklı kategoride TRT World Citizen ödülleri de sahiplerini bulacak.