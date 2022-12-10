TRT World Forum devam ediyor
Bu yıl 6'ncısı düzenlenen TRT World Forum, "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla, yerli-yabancı konukların katıldığı panellerle devam ediyor.
İstanbul
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "İnsanlığın Ötesinde: Küresel Göç Krizi" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, 18. yüzyıl öncesinde savaşlar ordular arasında yaşanırken artık vekalet savaşlarının söz konusu olduğunu söyledi.
Kınık, "Birçok ülke, kendi çıkarlarını koruma adına farklı bölgelerde farklı devlet dışı silahlı grupları destekliyor. Bu durum da içinde bulunduğumuz çağda yeni bir insanlık krizine yol açıyor. Eğer dünyadaki krizlerden bahsedecek olursak, bu krizlere dünya çapında uluslararası müdahaleler çok zayıf. Güvenlik, politika yapma, insan haklarını koruma gibi alanlardan bahsediyorum. Dünyada iklim değişikliği, şiddet, cinsel istismar, haksızlıklar gibi birçok problem var. Yaşanan sorunlar dünya çapında olduğu için çözüm de küresel olmalı. Geleceği kurtarmak için işbirliği yapılmalı." diye konuştu.
Kınık, 2020 raporlarına göre dünya çapında göçmenlerin yüzde 60'ının ekonomik nedenlerle gelişmiş ülkelerde, yüzde 40'ının ise hala gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını aktardı.
SETA-Washington D.C. Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat ise ''Rusya-Ukrayna Savaşı: Alınan Dersler" başlıklı panelde, Rusya-Ukrayna savaşına değindi.
Kanat, Türkiye'nin aldığı pozisyona işaret ederek, şunları kaydetti:
"Rusya-Ukrayna savaşı aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin diplomatik başarısı ve savaşın başından beri oynadığı rol, Türkiye'nin NATO için neden önemli olduğunu gösteriyor. Savaştan ders çıkartılırsa birincisi, başka bir ülkeyi işgal etme. İkinci ders, savaşlarda birçok belirsizlikler var. Ekonomik kapasiteyi, endüstriyel kapasiteyi hesaba katmanız gereken o kadar çok belirsizlik var ki en önemlisi de insanların ülkelerini savunma iradesi. Bazı başka dersler de var. Mesela savaşlar artık daha karmaşık yapıya sahip."
Forum, düzenlenen panellerle sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.