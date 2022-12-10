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Sakarya'da mobilya deposunda yangın

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ömer Faruk Cebeci   | 10.12.2022
Sakarya'da mobilya deposunda yangın Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci - AA

Sakarya

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Zirai Aletler Sanayisi'ndeki bir mobilya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Depodaki malzemelerin yanması sonucu büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangını, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın sonucunda söndüren ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Orhan Arancı, AA muhabirine, sanayi bölgesinde çıkan yangına, ekiplerin hemen intikal ettiğini söyledi.

Yangına, aralarında Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz ile ilçe belediyelerin tankerlerinin de bulunduğu 24 araç ve 50 personelle müdahale edildiğini ifade eden Arancı, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da çalışmaları takip etti.

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