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Adana'da traktörün devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 36 işçi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, fidan dikim işçilerini taşıyan römorklu traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Yusuf Koyun, Fatih Azgın, Eren Bozkurt   | 10.12.2022
Adana'da traktörün devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 36 işçi yaralandı Fotoğraf: Yusuf Koyun - AA

Adana

Özay K'nin kullandığı 01 VZ 639 plakalı, fidan dikiminde çalışan işçilerin bulunduğu römorklu traktör, Bağtepe Mahallesi Bindüş mevkisindeki ormanlık alanda devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. 

Kazada yaralanan 37 kişi ambulanslar ve özel araçlarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hüsnü Kurt (35) kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan diğer yaralıların Adana'ya sevk edildiği öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Bozkurt, AA muhabirine, kazayı duyduktan sonra olay yerine gittiğini belirterek, "Kaza yerinde çok sayıda yaralı vardı. Diğer vatandaşlarla birlikte yaralıların ambulanslara taşınmasına yardım ettik." diye konuştu.

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