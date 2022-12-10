Dolar
18.65
Euro
19.65
Altın
1,797.13
ETH/USDT
1,264.80
BTC/USDT
17,149.00
BIST 100
5,005.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Balıkesir'de fırtına nedeniyle yarınki feribot seferleri iptal edildi.

Oğulcan Bölükbaşı   | 10.12.2022
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Balıkesir

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Adalar, Narlı-Marmara ve Narlı-Paşalimanı-Avşa hattında planlanan tarifeli tüm seferler olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Adana'da traktörün devrilmesi sonucu 37 işçi yaralandı
Sakarya’da mobilya deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Edremit'te hasada katılan 150 öğrenci zeytinin dalından sofraya yolculuğuna tanıklık etti

Balıkesir'de zeytin hırsızlığı yapan 18 şüpheli tutuklandı

2024 yılında Kırkpınar başpehlivanlık güreşlerinde puanlama kaldırılacak

2024 yılında Kırkpınar başpehlivanlık güreşlerinde puanlama kaldırılacak
Alev öğretmenin sınıflarını yenilediği köy okulu koleji aratmıyor

Alev öğretmenin sınıflarını yenilediği köy okulu koleji aratmıyor
Marmara'daki balık tezgahlarında palamudun yerini çinekop alıyor

Marmara'daki balık tezgahlarında palamudun yerini çinekop alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet