Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Balıkesir'de fırtına nedeniyle yarınki feribot seferleri iptal edildi.
Balıkesir
GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Adalar, Narlı-Marmara ve Narlı-Paşalimanı-Avşa hattında planlanan tarifeli tüm seferler olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.