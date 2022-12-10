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Emine Erdoğan: Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır!

Emine Erdoğan, 6 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialara ilişkin, "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır!" değerlendirmesinde bulundu.

Sefa Mutlu   | 10.12.2022
Emine Erdoğan: Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır!

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan: Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır!
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