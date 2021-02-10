Euro
8.57
Dolar
7.06
BIST 100
1,545.22
Altın
1,842.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kars’ta "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" icra ediliyor
logo
Dünya

TRT World Forum 'Dijital Tartışmalar' serisi başlıyor

TRT World Forum tarafından kültürel, politik, ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm aramak amacıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek "Dijital Tartışmalar" serisinin ilk programı bu akşam "Libya İç Savaşı" oturumuyla başlıyor.

Elif Küçük   | 10.02.2021
TRT World Forum 'Dijital Tartışmalar' serisi başlıyor

İstanbul

​​​​​​​TRT'den yapılan açıklamaya göre, ilki geçen yıl başlatılan "Dijital Tartışmalar" serisi, bu yıl "Küresel Düzende Yeni Dinamikler" ve "Arap Baharı'ndan On Yıl Sonra: Geçmişin Yansımaları ve Geleceğe Dair Öngörüler" ana başlıkları altında devam edecek.

Her ay alanında uzman konukların katılımıyla düzenlenecek çevrim içi seminerler, TRT World Forum'un YouTube, Facebook ve Twitter hesaplarından canlı takip edilebilecek.

"Arap Baharı'ndan On Yıl Sonra: Geçmişin Yansımaları ve Geleceğe Dair Öngörüler" tartışma serisinde, Arap dünyasının büyük bölümünü etkileyen ayaklanmaların 10. yıl dönümünde Arap ülkelerinin dinamikleri, toplumların yaşadığı zorluklar ve gelecek beklentileri ele alınacak.

"Küresel Düzende Yeni Dinamikler" tartışma serisinde ise değişen dünya düzeninin ortaya çıkardığı belirsizlikler ve uluslararası güç ilişkilerinin geleceği tartışılacak.

Bu akşam saat 20.00'de "Libya İç Savaşı" oturumuyla başlayacak ilk programın konukları, Libya Taghyeer Partisi Lideri Guma El-Gamaty, Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Profesörü William Lawrence ve Sadeq Enstitüsü Direktörü Anas El Gomati olacak.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Komisyonu aşı stratejisindeki hatalarını kabul etti, toplu alım kararını savundu
BioNTech Almanya'da aşı üretimine başladı
Fransa'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 80 bini geçti
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler artmaya devam ediyor
Peru'da ilk koronavirüs aşısı bir doktora yapıldı

Benzer haberler

TRT World Forum 'Dijital Tartışmalar' serisi başlıyor

TRT World Forum 'Dijital Tartışmalar' serisi başlıyor