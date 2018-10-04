Konya'da şüphelilerin bulunduğu otomobili kovalayan motosikletli polis ekibinin ağaca çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis İsmail Yalçın, Konya'da toprağa verildi.

KONYA

Konya'da şüpheli kişilerin bulunduğu otomobili kovalayan motosikletli polis ekibinin ağaca çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru İsmail Yalçın, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan şehit Yalçın'ın naaşı, merkez Meram ilçesi Ekmekkoçu Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından, silah arkadaşlarının omuzlarında Musalla Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze törenine tekerlekli sandalye ile katılan baba Süleyman ile kardeşleri Sait ve Muhammet Yalçın, şehidin tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü. Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin kardeşlerini, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehit polisin cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı namazın ardından Musalla Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Öte yandan şehidin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olay

Merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde 26 Eylül'de yaşanan olayda, 42 A 4832 plakalı motosikletle devriye görevini sürdüren polis memurları İsmail Yalçın ve Onur Gözübüyük, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istemiş, araçtaki şüpheliler "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlamıştı.

Kovalamaca sırasında motosikletin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu polis memurları Yalçın ve Gözübüyük ağır yaralanmış, Konya Numune Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen polis memurlarından Yalçın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazada yaralanan diğer polis memuru Onur Gözübüyük ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Muhabir: Savaş Güler