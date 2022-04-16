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Yaşam

Otizmli Alper mutluluğa kulaç atıyor

Konya'da yaşayan 13 yaşındaki otizmli Alper Akgül, 4 yıl önce korkarak başladığı yüzme sporunda kendi kategorisinde turnuvalara hazırlanıyor.

Havva Dereağzı   | 16.04.2022
Otizmli Alper mutluluğa kulaç atıyor Fotoğraf: Zehra Melek Çat/AA

Konya

Akgül'ün ailesi, çocuklarına 2 yaşında otizm teşhisi konulunca vakit kaybetmeden özel eğitim alması için kurum arayışına başladı.

Anne Ayşe Akgül, doktorlardan ve benzer durumdaki ailelerden izlemesi gereken yollara ilişkin bilgi aldı.

Yüzme sporunun oğlunun gelişimine katkı sağlayabileceğini öğrenen Akgül, Alper'i 9 yaşında yüzme sporuyla tanıştırdı.

Yüzerken huzurlu oluyor

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfında (SOBE) eğitim gören oğlunun her antrenmanında yanında olan Akgül, AA muhabirine, oğlunun yüzme sporuna başlamasının ardından odaklanma, sosyal becerilerin gelişmesi ve öfke kontrolü gibi sorunlarının gözle görülür biçimde düzeldiğini söyledi.

Yüzmeye ağlayarak başlayan oğlunun lisanslı bir sporcu olmasının gururunu yaşadıklarını anlatan Akgül, " İnşallah oğlumu Türkiye şampiyonasında görmek istiyorum. Alper bana, 'Ben yüzerken çok huzurlu oluyorum anne' diyor. Sonuna kadar destek olacağım." ifadesini kullandı.

Otizmde birçok sorun yüzmeyle aşılıyor

Yüzme eğitmeni Yunus Arı da Alper'in yüzme sporuyla birçok sorunu geride bıraktığına dikkati çekti.

İlk geldiğinde sudan korktuğu için Alper'in kucağında havuza girdiğini vurgulayan Arı, "Alper'i korktuğu için oyun oynarmış gibi havuza alıştırdım, şimdi ise 4 stilde yüzüyor. İlk zamanlarda çok sessiz bir çocuktu, yüzmeyle sosyalleşti. Şu an insan ilişkileri çok iyi durumda. Alper ile 4 yıldır birlikte çalışıyoruz, ikinci senemizde Antalya'da düzenlenen yarışlarda madalyalar kazandı." ifadesini kullandı.

Arı, azmiyle ön plana çıkan Alper'in ilerleyen süreçte başarılı bir sporcu olacağına inandıklarını kaydetti.

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