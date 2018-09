ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Şehit Yavuz Başayar İlkokulunda düzenlenen "Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi Protokolü" imza törenine katıldı.

Törende konuşan Soylu, trafik ve yol güvenliği meselesinin Türkiye için neyi ifade ettiği ve sorunun büyüklüğünün kimse için izaha muhtaç olmadığını belirtti. Soylu, geçen yıllar içinde trafik konusunda çok önemli adımlar attıklarını ve güzel sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Son 10 yılda trafikteki araç sayısı yüzde 60 oranında artmasına rağmen kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısının yüzde 17 azaldığını vurgulayan Soylu, "Tatillerden dolayı trafik yoğunluğu normal zamanlara göre yüzde 53 oranında artmasına rağmen geçen yılın ağustos ayına göre bu yılın ağustos ayında trafik kazalarındaki can kaybı yüzde 5,8 azaldı. Bunlar bizim için yeterli mi, elbetteki yeterli değil. Her zaman söylüyorum, hiçbir zaman da yeterli olmayacak. Çünkü yaşanan can kaybıdır, insan hayatıdır, sakat kalan bireylerdir, dağılan ailelerdir." diye konuştu.

"Tüm imkanlarımızla denetime ağırlık verdik"

Süleyman Soylu, Bakanlık olarak trafikle ilgili çalışmalarda denetim, farkındalık ve eğitim başlıklarına ağırlık verdiklerini, denetimin, bu işin olmazsa olmazı olduğunu dile getirdi.

Trafikle ilgili birçok adım attıklarını ama bunları yeterli görmediklerini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Kamera sistemlerimizden 'drone'larımıza kadar bütün imkanlarımızla denetime ağırlık verdik. Bu anlayışımız neticesinde 2016-2017 yılları arasında denetim miktarımız yüzde 27,1 oranında arttı. 2018'de bunun çok daha üst bir rakamıyla denetim yapıyoruz. Aynı şekilde farkındalık oluşturmak için de birçok kampanya organize etmeye çalışıyoruz."

Süleyman Soylu, geçen bayramda uygulamaya aldıkları "kırmızı düdük" kampanyasından ciddi geri dönüşler aldıklarını ve kampanyanın tuttuğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yürüttüğümüz 'Yaşam için kısa bir mola ver' projesi, 'Trafik dedektifleri' projesi, 20 bin 853 kişiye ulaştığımız fahri trafik müfettişi projemiz, bu projelerimizden bazılarıdır. Önemli bir başlığımız da trafik eğitimidir. Bu kapsamda öğretmenlerimize yönelik trafik eğitimi iş birliği projemizle 1-14 Eylül tarihleri arasında yaklaşık 390 bin öğretmenimize eğitim verdik."

Özellikle trafik konusunda çocukların eğitiminin, gelecekteki kazaların azaltılması için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Soylu, şu açıklamalarda bulundu:

"Ailenin kontrolünü çocuktan başlatacağız. Eskiden ataerkil aileler, anaerkil aileler vardı. Şimdi 'çocukerkil' ailelerle beraber bu işi çözeceğiz inşallah. Çocukların egemen olduğu bir aile. Çünkü sürücü davranışlarını değiştirmek kolay değil ancak her biri sürücü adayı olan çocuklarımıza şimdiden doğru alışkanlıklar vermek elbette ki daha kolay. İşte bunun için Milli Eğitim Bakanlığımızla koordineli şekilde yürüttüğümüz eğitim projelerine, TRT'nin de desteğini alarak bir yenisini ekliyoruz.

'Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi Protokolü' ile okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde trafik bilincinin geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalarla öğrencilerde 'Trafik güvenliği bilinci' oluşturulması ve gelecekte trafik kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireylerin yetişmesini, hem eksik bilgilerimizi tamamlamayı hem de 'doğru bilinen yanlışları' düzeltmeyi hedefliyoruz."

"Denetimin ötesinde farkındalık oluşturmak gerekli"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da İçişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına desteği ve iş birliği için teşekkür etti.

TRT ile de iş birliklerinin daha çok artacağı bir döneme girdiklerine işaret eden Selçuk, "Hem bu tür konular hem yabancı dil ve benzeri konularda, çizgi film konularında da iş birliğimiz artacak." diye konuştu.

İnsan hayatındaki en önemli şeyin "can" olduğuna değinen Selçuk, "Bizim eğitimimizin tarihine baktığımızda aslında bir can, şefkat eğitimi olduğunu görüyoruz. Biz eğitime emzirmek gibi bakarız yani o şefkati taşıyan, o teması sağlayan, o dokunuşu, o hissiyatı, o kalp ritmini veren bir süreç olarak bakarız. O sebeple de eğitimin özellikle bu boyutu, güvenlik, emniyet boyutu 'cana zarar gelmesin' diye çok çok önemli." ifadelerini kullandı.

Trafik bilincinin geliştirilmesinde denetimin ötesinde insanlarda bir farkındalık oluşturulması ve bunun eğitimle taçlandırılmasının önemine vurgu yapan Selçuk, denetimin dışsal, farkındalık ve eğitimin ise içsel birer unsur olduğunu bildirdi.

Selçuk, "Dıştan kontrolle biz trafiği ya da eğitimi kısmen kontrol edebiliriz ama esasen 'Her insanın vicdanı polistir.' ifadesinde de olduğu gibi aslında içten kontrol çok önemli." dedi.

"Trafik bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayacağız"

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de iki bakanlıkla protokolü imzalamaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, "Çocuklarımız televizyon, gençlerimiz ise mobil cihazlar başında hiç olmadığı kadar vakit geçiriyorlar ve geçirilen vakit her geçen gün artıyor. Biz de yapacağımız çizgi filmlerle, dizilerle, programlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin trafik bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Selçuk, Soylu ve Eren protokolü imzaladı.

İmza töreni sonrası Selçuk, Soylu ve Eren, ilkokulun 4. sınıf şubesini ziyaret ederek öğrencilerle sıralara oturup trafik dersini dinledi.

Burada öğrencilere seslenen Selçuk, "Biraz önce trafik dersi aldık. Ama bu derste dikkatimi çeken çok önemli bir şey var, bizim çocuklarımız uyulması gereken kuralları zaten biliyorlarmış. Bu da beni çok memnun etti ve bunu bilmeyen arkadaşlarımızın da öğrenmesi için Türkiye’de daha da yaygın bir şekilde trafik kurallarına uyum çalışmalarının geliştirilmesi için elimizden geleni hep birlikte yapacağız. Asıl görevliler siz çocuklarsınız. Sizin Türkiye’de daha az trafik kazası olması konusunda çok katkınız olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Öğrencilerin kırmızı düdüklerini çalmalarının ardından bakanlar ve diğer ilgililer, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.