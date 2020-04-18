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Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Mersin'de özel izinle hasat

Mersin'in Silifke ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özel izinle kayısı hasadı yapıldı.

Burcu Kaya   | 18.04.2020
Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Mersin'de özel izinle hasat Fotoğraf: Burcu Kaya/AA

Mersin

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlamasını getirmesinin ardından Mersin'de bazı çiftçiler hasat için özel izin aldı.

Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli ekim-dikim, sulama-ilaçlama faaliyetleri kapsamında aldıkları izinle yasaktan muaf tutulan çiftçiler, örtü altında yetiştirilen kayısıların hasadına başladı.

Kabasakallı Mahallesi'nde toplanan ilk ürünler, İzmir, İstanbul ve Ankara’ya gönderilmek üzere hazırlandı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin erkenci yaş sebze ve meyve üretimiyle öne çıktığını söyledi.

Doygun, mevsim şartlarının iyi geçtiğini belirterek, "45 dönüm örtü altından 100 ton üretim bekliyoruz. Çiftçilerimize bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum." dedi.

Üretici Hamza Gökler de izin aldıktan sonra sabahın ilk ışıklarıyla kayısıları topladıklarını, verimden memnu olduklarını kaydetti.

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