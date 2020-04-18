Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcılarla şehit düşen Muhammet Fatih Durhan ile Yasin Sağır'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit edilen Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan ile Şırnak'ta şehit olan işçi Yasin Sağır'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lı teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Durhan ile işçi Sağır'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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