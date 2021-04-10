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Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

Ahmet Güler   | 10.04.2021
Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı Fotoğraf: Ahmet Güler / AA

Mersin

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Mut ilçesi Sertavul Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Sabaha karşı oluşan buzlanma ve tipiden dolayı geçit ulaşıma kapandı.

Araçların yola devam etmesine izin verilmiyor.

Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışmaları sürüyor.

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