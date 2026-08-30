AK Parti'lilerden İsrail yönetimine tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail makamları tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara tepki gösterdi.

"İsrail makamları tarafından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan akıl dışı, saldırgan açıklamaların siyasi bir karşılığı olmadığı gibi esasen konu klinik düzeyde bir suçluluk psikolojisinin ve ağır bir hezeyanın dışa vurumudur." açıklamasında bulunan Ala, tarihsel ve güncel gerçekleri ters yüz etmeye çalışan bu histerik söylemin, uluslararası kamuoyu nezdinde hiçbir karşılığa sahip olmadığını belirtti.

Bu açıklamaların hem siyasi hem de psikiyatrik açıdan tam bir çöküşün belgesi olduğunu vurgulayan Ala, açıklamada kullanılan ifadelerin muhakeme yeteneğinin kaybolduğunu ve zihnin akut bir paranoid-şizoid pozisyona gerilediğini gösterdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

“Kendini mutlak mağdur, dünyanın geri kalanını ise 'mutlak kötü' olarak konumlandıran bu arkaik zihniyet, narsisistik bir yaralanmanın getirdiği öfke patlamasından ibarettir. Kendi suçlarını örtbas etmek için tarihi manipüle edenler ve asılsız iftiralara sığınanlar, aslında kendi utanç verici gerçekliklerini bastırmaya çalışmaktadır. Siyasi açıdan bakıldığında, Gazze'de ve bölgede aylardır sürdürülen sistematik katliamlar, sivil altyapının yok edilmesi ve uluslararası hukukun açıkça çiğnenmesi, faili küresel vicdan mahkemesinde çoktan mahkum etmiştir. Kendi halkının dahi tepkisini bastıramayan, uluslararası arenada giderek yalnızlaşan ve savaş suçları nedeniyle köşeye sıkışan bir yönetimin, dikkatleri başka yöne çekmek için Türkiye'yi ve liderini hedef alması beyhude bir çabadır. Türkiye, bölgede barışı, sivillerin yaşam hakkını ve adaleti savunmaya, mazlumların sesi olmaya kararlılıkla devam edecektir.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik beyanlarının, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu yönetiminin içine düştüğü çaresizliğin tescili olduğunu belirtti.

Acar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'de döktüğünüz masumların kanını hezeyanlarınızla gizleyemez, işlediğiniz insanlık suçlarını iftiralarınızla unutturamazsınız. Cumhurbaşkanımızın dik duruşunu ve Türkiye'nin bölgedeki kirli oyunları bozan iradesini hedef almak, Gazze'nin cellatlarının harcı değildir. Siyasi ömrünüz de katliam saltanatınız da tükeniyor. İnsanlık önünde hesap vereceğiniz gün yakın."