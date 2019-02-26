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Türkiye

Sarıyer'de yol çökmesi nedeniyle 2 bina tahliye edildi

Sarıyer'de yolun bir bölümünün çökmesi sonucu 2 bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Gökhan Yılmaz,Hüseyin Kulaoğlu  | 26.02.2019
Sarıyer'de yol çökmesi nedeniyle 2 bina tahliye edildi

İstanbul

Sarıyer'de Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Lale Sokağın bir bölümü, kot farkı bulunan 2 katlı binanın üzerine çöktü.

Evde bulunan Karabulut ailesi, olaydan yara almadan kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yolun çöktüğü kısmı güvenlik şeridine alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.

Karabulut ailesi, evi tahliye ederek, yakınlarının yanına taşındı.

Binada ağabeyi, annesi ve babasıyla oturan Murat Karabulut, şunları söyledi:

"Gürültülü bir ses oldu, kendimizi dışarı attık. Engelli annem vardı, onu giydirip dışarı çıkardım. Daha önce Sarıyer Belediyesine başvurumuz oldu. En son 6 ay önce başvurduk. Bir mühendis geldi, 'Burada bir şey yok.' dedi, gitti. Belediye bizimle ilgilenmedi."

Murat Karabulut, evin mutfak ve oturma odasına bakan duvarlarında yıkılma meydana geldiğini ayrıca taşıyıcı kolonların zarar gördüğünü söyledi.

Evlerinin oturulamaz halde olduğunu belirten Karabulut, "Devletimizden yardım bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz." dedi.

3 katlı bina da tahliye edildi

Duvarın çöktüğü iki katlı binanın alt tarafında bulunan 3 katlı bina da güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Binada yaşayanlar, yakınlarının yanına taşırken bina mühürlendi.

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