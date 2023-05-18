Fatih'te tarihi binada kısmi çökme meydana geldi
Fatih'te iki katlı tarihi ahşap binada kısmi çökme meydana geldi.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Küçük Ayasofya Mahallesi Kadırga Limanı Caddesi'ndeki iki katlı tarihi ahşap binanın bir kısmı akşam saatlerinde çöktü.
Bu sırada yoldan geçen turistler ve vatandaşlar tehlike atlattı.
İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, tarihi yapı olduğu için enkaza dokunmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.