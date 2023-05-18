Dolar
19.80
Euro
21.32
Altın
1,957.59
ETH/USDT
1,783.70
BTC/USDT
26,620.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudi grupların İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı.

Tuğba Altun  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fanatik Yahudi grupların Harem-i Şerif'teki tarihi statükoyu bir kez daha ihlal ederek, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunmasını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Bakanlığın İsrail hükümetine bu tür provokatif eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrısını yinelediği ve bunu teminen kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemlerin ciddiyetle ve gecikmeksizin alınmasını beklediği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vergileri düşürerek esnafımıza, çiftçimize özel sübvansiyonlar yaparak, insanımızı rahatlatacağız
Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 1 milyon 464 bin lira ceza kesildi
Meteorolojiden Güneydoğu ve Doğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı
Seçmen bilgi kağıtları, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yeniden dağıtılacak

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı

İsrailli Bakan'dan, Batı Şeria'daki yerleşimci sayısının artırılması için hazırlık yapılması talimatı

Türk Yahudisi aile İsrail makamlarının 9 aydır kendilerinden kopardığı bebekleri için mücadele veriyor

Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin bölgede attığı denge bozucu adımlar, Ada’da çözümün önünde engel oluşturmaktadır

Dışişleri Bakanlığı: ABD’nin bölgede attığı denge bozucu adımlar, Ada’da çözümün önünde engel oluşturmaktadır
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da Sabah gazetesi temsilcilerinin gözaltına alınmasını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da Sabah gazetesi temsilcilerinin gözaltına alınmasını şiddetle kınadı
İsrail, Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 459 aileyi evsiz bıraktı

İsrail, Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 459 aileyi evsiz bıraktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet