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Zonguldak'ta dairede çıkan yangında 15 öğrenci dumandan etkilendi

Zonguldak'ta bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 15 öğrenci tedavi altına alındı.

Gökhan Yılmaz   | 18.11.2022
Zonguldak'ta dairede çıkan yangında 15 öğrenci dumandan etkilendi Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, binadaki 15 öğrenciyi merdiven yardımıyla apartmandan tahliye etti.

Dumandan etkilenin öğrenciler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

"Evden zor çıktık"

Yangının çıktığı dairede yaşayan Teoman Kaan Yalçın, gazetecilere, yangının elektrik panelinden çıktığını ifade ederek, "Arkadaş uyandırmasa zaten Allah korusun ölüyordum. Evde iki kişiydik. Evden zor çıktık. Daha sonra itfaiyeyi aradık." diye konuştu.

İncivez Mahallesi Muhtarı Hüseyin Cevher de hiçbir öğrencinin sıkıntı yaşamadığını anlatarak, önemli olanın öğrencilerin can güvenliği olduğun söyledi.

Apartman sakinlerinden İsmail Uzaldı ise yangında çıkan dumanın bütün apartmanı sardığını belirterek, "Ben seslere uyandım. Arkadaşlarımız duman yüzünden dairelerinden aşağı inemedi, koridorlar dumandı." dedi.

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