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RTÜK Başkanı Şahin'den 'tarafsızlık' uyarısı

RTÜK Başkanı Şahin, "RTÜK olarak beklentimiz, haberci meslektaşlarımızın olaylara duyarlı ve dikkatli bir dil ve üslupla yaklaşmalarıdır." dedi.

Burcu Çalık   | 26.04.2019
RTÜK Başkanı Şahin'den 'tarafsızlık' uyarısı

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bazı ana haber bültenlerinde tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiğini, yorumlarda basın ahlakı ve genel ahlak ilkelerine ters düşen yakışıksız bir üslubun kullanıldığını belirterek, "RTÜK olarak beklentimiz, haberci meslektaşlarımızın olaylara duyarlı ve dikkatli bir dil ve üslupla yaklaşmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'a göre, "Yayın hizmetlerinin tarafsız olması, siyasi düşünce nedeniyle ayrımcılık yapmaması, bireyleri aşağılamaması, siyasi partilerle ilgili tek yönlü ve taraf tutar nitelikte olmaması"nın esas olduğunu anımsattı.

Yayınlarda bu esasları gözetmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Ne var ki bazı ana haber bültenlerinde bu ilkelerin ihlal edildiği, yorumlarda basın ahlakı ve genel ahlak ilkelerine ters düşen yakışıksız bir üslubun tercih edildiği, abartılı el kol ve parmak hareketleriyle bazı kişiler ve hükümet üyelerinin uyarıldığı görüntülere şahit olduk. Toplumsal temsil açısından mühim rol oynayan, toplumun tamamına örnek olup yol göstermesi gereken kişilerin bu denli sorumsuz davranmasını anlamakta güçlük çekiyoruz. RTÜK olarak beklentimiz, haberci meslektaşlarımızın olaylara duyarlı ve dikkatli bir dil ve üslupla yaklaşmalarıdır."

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