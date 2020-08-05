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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir güvenlik korucusu şehit oldu

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir güvenlik korucusu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Kemal Karadağ   | 05.08.2020
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir güvenlik korucusu şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir güvenlik korucusunun kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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