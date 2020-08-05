Euro
8.43
Dolar
7.05
BIST 100
1,091.80
Altın
2,038.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir'de Türk karasularına geri itilen 82 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 82 sığınmacı kurtarıldı.

Mustafa Güngör   | 05.08.2020
İzmir'de Türk karasularına geri itilen 82 sığınmacı kurtarıldı

Izmir

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacının olduğu bilgisinin üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bottaki 42 sığınmacıyı kurtardı.

Karaburun açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 40 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 530 bine yaklaştı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 305'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 12 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'dan 219 bin 506 kişi iyileşti

Benzer haberler

İzmir'de Türk karasularına geri itilen 82 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de Türk karasularına geri itilen 82 sığınmacı kurtarıldı

Türkiye Almanlar için de 'güvenli tatilin' adresi olacak

Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü

MSB: Ege Deniz Bölge Komutanlığı kışlasındaki yangın tamamen kontrol altına alındı

MSB: Ege Deniz Bölge Komutanlığı kışlasındaki yangın tamamen kontrol altına alındı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Foça'daki tekne kazasından sağ kurtulan genç olay anını anlattı

Foça'daki tekne kazasından sağ kurtulan genç olay anını anlattı