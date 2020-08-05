Euro
8.43
Dolar
7.05
BIST 100
1,091.80
Altın
2,038.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dışişleri Bakanlığından Yemen'deki selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Marib bölgesinde yaşanan ve can kayıplarına sebep olan sel felaketiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

Behlül Çetinkaya   | 05.08.2020
Dışişleri Bakanlığından Yemen'deki selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlık mesajında, "Halihazırda büyük bir insani felaketle karşı karşıya bulunan Yemen’de Marib bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle can kayıplarının olduğu ve sel felaketinin ağır hasara yol açtığı üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi. 

Mesajda, felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Yemen halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 530 bine yaklaştı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 305'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 12 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'dan 219 bin 506 kişi iyileşti

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığından Yemen'deki selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Yemen'deki selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

21. yüzyılda yeni Orta Doğu düzeni

Ardahan'da sele kapılan dananın sudan çıkma mücadelesi görüntülendi

Yemen'deki Husiler selin vurduğu Sana için BM'den destek istedi

Yemen'deki Husiler selin vurduğu Sana için BM'den destek istedi
Yemen'den BAE ve İran dışişleri bakanlarının görüşmesine tepki

Yemen'den BAE ve İran dışişleri bakanlarının görüşmesine tepki
Dışişleri Bakanlığından ABD'li şirket ve YPG/PKK arasındaki petrol anlaşmasına tepki

Dışişleri Bakanlığından ABD'li şirket ve YPG/PKK arasındaki petrol anlaşmasına tepki