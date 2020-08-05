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TİKA'dan Meksika'ya deprem yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 23 Haziran'da Meksika'nın Oaxaca eyaletinde meydana gelen depremin ardından bölgeye acil insani yardım desteğinde bulundu.

Sinan Doğan   | 05.08.2020
TİKA'dan Meksika'ya deprem yardımı

Ankara

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından özellikle dağ köylerinde erişimin zor olduğu bölgelerde evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere 400 koli yardım ulaştırıldı. 

Oaxaca Valiliğinin talebi üzerine içinde gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu koliler, Oaxaca Sağlık Bakanlığı iş birliğinde 2 bin kişiye dağıtıldı.

Türkiye, Meksika'da 2018 ve 2019 yılları arasında meydana gelen depremlerin ardından Meksika'ya ilk yardım elini uzatan ülke olmuştu. Yapılan destekten dolayı dönemin Devlet Başkanı Pena Nieto, TİKA’ya teşekkür mektubu sunmuştu.

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