Anadolu Ajansından depremden etkilenen 10 ile yardım
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgelerine, içerisinde bot, battaniye, uyku tulumu, termal giysi, el feneri ve gıda ürünleri gibi acil ihtiyaçlardan oluşan yardım paketleri gönderildi.
Ankara
Anadolu Ajansı (AA) tarafından Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgedeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım paketleri yola çıktı.
Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere ulaştırılmak üzere yardımlar gönderilmeye devam ediyor.
Bu kapsamda, AA tarafından da içerisinde acil ihtiyaçların bulunduğu yardım paketleri hazırlandı.
Kadın, erkek ve çocuklar için bot, battaniye, el feneri, uyku tulumu, kışlık kıyafet, powerbank, jeneratör ile muhtelif gıda ve içeceklerin bulunduğu yardımlar araçlara yüklenerek, depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.
Öte yandan, bölgede çalışan muhabir, foto muhabir ve kameramanlar için de 10 karavan tahsis edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.