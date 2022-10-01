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Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici   | 01.10.2022
Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.41'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

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