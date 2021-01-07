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Pegasus kabin bagajı alımına yeniden başladı

Pegasus Havayolları, uçaklarında kabin bagajı uygulamasının yeniden başladığını duyurdu.

Tansel Parlak   | 07.01.2021
Pegasus kabin bagajı alımına yeniden başladı

İstanbul

Pegasus Havayolları'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Yeni kabin bagajı güncellemem geldi! Artık tüm seyahatlerinde uçak içine kilo sınırına takılmadan sadece 1 adet 55x40x20 cm ebatlarında olan kabin bagajını alabilirsin. Check-in bagaj hakkın ise yurt içinde 15 kg olacak şekilde aynen devam ediyor." ifadeleri kullanıldı. 

Şirketin uçaklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yolcuların uçağa kabin bagajları almasına bir süredir izin verilmiyordu.



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