Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklama, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla teröristlerin saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarda 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2021
Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/vAmBMiUPAk
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