Euro
8.99
Dolar
7.32
BIST 100
1,512.90
Altın
1,918.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sarp Özer   | 07.01.2021
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklama, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla teröristlerin saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarda 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic Kovid-19 aşısı yaptırdı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 103 kişi hayatını kaybetti
Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları belirlendi
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 929 bini geçti
Salgın dünya genelinde eğitimi de sekteye uğrattı

Benzer haberler

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den zorlu hava ve arazi şartlarında eğitimlerini aralıksız sürdüren Mehmetçik paylaşımı

MSB: TSK, anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır

MSB: Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' icra edildi

MSB: Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' icra edildi
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi