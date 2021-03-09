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Türkiye

THY, 657 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

THY, dün gerçekleştirilen 657 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 09.03.2021
THY, 657 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Istanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) dünkü uçuş trafiği raporuna göre, 657 uçuşla listenin ilk sırasındaki THY'yi 401 uçuşla Air France takip etti.

Listenin 3. sırasında 333 uçuşla Wideroe, 4. sırasında 309 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 5. sırasında 262 uçuşla KLM, 6. sırasında ise 236 uçuşla Lufthansa yer aldı.

Raporda, günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlendiği, bunda kargo uçuşlarının etkili olduğu belirtilerek, uçuş sayısının 2019 salgın öncesi döneme göre de yüzde 32 düşük olduğu kaydedildi.


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