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Muğla'da sağanak ve hortum yaşamı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde sağanak etkili olurken, Bodrum'da meydana gelen hortum nedeniyle bir işletmede ve sandalda maddi hasar oluştu.

Ali Ballı,Sabri Kesen   | 11.12.2019
Muğla'da sağanak ve hortum yaşamı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Muğla

Muğla'da sağanak ve hortum yaşamı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Bodrum'da akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, Bodrum-Turgutreis kara yolunda su taşkını yaşanmasına neden oldu. Taşkına yolda yakalanan bazı vatandaşlar ise yürümekte güçlük çekti. Gümbet ve Bitez mahallelerindeki derelerde de su taşkını meydana geldi. ( Ali Ballı - Anadolu Ajansı )

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Bodrum'da akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, Bodrum-Turgutreis kara yolunda su taşkını yaşanmasına neden oldu. Trafiğin durma noktasına geldiği kara yolunda sürücüler ve bazı öğrenci servislerindekiler zor anlar yaşadı.

Taşkına yolda yakalanan bazı vatandaşlar ise yürümekte güçlük çekti. Gümbet ve Bitez mahallelerindeki derelerde de su taşkını meydana geldi.

Polis ve zabıta ekipleri, sıkıntı yaşanan bölgelerde önlem aldı.

Hortum maddi hasara yol açtı

Öte yandan, Turgutreis Mahallesi'nde ise hortum meydana geldi.

Denizde bağlı bir sandalı yaklaşık 10 metre yükseğe çıkarıp karaya oturtan hortum, sahildeki bir kafeye ait masa ve sandalyeleri de denize sürükledi. Maddi hasarın yaşandığı olayda çevredekiler de panik yaşadı.

Hortumdan bölgedeki bazı işletmelerde olumsuz yönde etkilenirken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Marmaris

Marmaris ilçesinde de sağanak etkili oldu.

Şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Tepe, Kemeraltı, Çamdibi Beldibi mahalleleri ve okullar bölgesindeki sürücüler zor anlar yaşadı.

Derelerde oluşan çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz kahverengiye döndü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 12 saatte ilçe merkezinde metrekareye 40 kilogram yağış düştü, rüzgarın saatteki hızı ise 40 kilometreye ulaştı.

Gece ve hafta sonuna kadar ilçede sağanağın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

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