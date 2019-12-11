İstanbul'da yağışlı hava trafik yoğunluğu oluşturdu
İstanbul'un birçok ilçesinde, akşam başlayan yağış, iş çıkış saati de olması nedeniyle trafiği etkiledi.
İstanbul
İstanbul'da trafik yoğunluğunun yağış nedeniyle bir ara yüzde 78'e çıktığı görüldü.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde çift taraflı uzun araç kuyrukları oluşurken, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda da vatandaşlar uzun süre trafikte bekledi.
Yağış, bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.