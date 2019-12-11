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İstanbul'da yağışlı hava trafik yoğunluğu oluşturdu

İstanbul'un birçok ilçesinde, akşam başlayan yağış, iş çıkış saati de olması nedeniyle trafiği etkiledi.

Muhammed Gencebay Gür   | 11.12.2019
İstanbul'da yağışlı hava trafik yoğunluğu oluşturdu Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

İstanbul'da trafik yoğunluğunun yağış nedeniyle bir ara yüzde 78'e çıktığı görüldü.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde çift taraflı uzun araç kuyrukları oluşurken, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda da vatandaşlar uzun süre trafikte bekledi.

Yağış, bazı bölgelerde etkisini sürdürüyor.

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