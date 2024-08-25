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Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Gökhan Çalı  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Kahramanmaraş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş

Kentte akşam saatlerinde sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Kısa sürede etkisini artıran sağanak yüzünden araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ve itfaiye ekipleri, alt geçitlerde ve yollarda su tahliyesi için çalışma yaptı.

10 dakikada metrekareye 8 kilogram yağış düştü

Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde yaşanan sağanak nedeniyle 15 araç ve 40 personelle yağışın etkisini en aza indirmek için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Ayrıca metrekareye 10 dakikada 8 kilogram yağış düştüğü ifade edildi.

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