MSB'den Dünya Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı
Dünya Çocuk Hakları Günü, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla kutlandı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yer alan mesajda, "Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Bütün çocukların yüzününün güldüğü bir dünya diliyoruz.
Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Bütün çocukların yüzünün güldüğü bir dünya diliyoruz. DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütlerinin savaşmaya zorladığı bölgemizdeki çocukların da teröristlerin elinden kurtarılması, huzur/güven içinde yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/qBe6l94Xqs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2019
DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütlerinin savaşmaya zorladığı bölgemizdeki çocukların da teröristlerin elinden kurtarılması, huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.