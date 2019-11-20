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MSB'den Dünya Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

Dünya Çocuk Hakları Günü, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla kutlandı.

Abdullah Yasin Güler   | 20.11.2019
MSB'den Dünya Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

Ankara

 Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yer alan mesajda, "Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Bütün çocukların yüzününün güldüğü bir dünya diliyoruz.

DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütlerinin savaşmaya zorladığı bölgemizdeki çocukların da teröristlerin elinden kurtarılması, huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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