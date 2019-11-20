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Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi.

Enes Kaplan   | 20.11.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde törenle karşılayan Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki cumhurbaşkanı basına kapalı gerçekleştirilen akşam yemeğine geçti.


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