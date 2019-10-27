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MSB: ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonda müttefiklik ruhuna uygun davranıldı

Milli Savunma Bakanlığından, ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonda, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik iş birliği ruhuna uygun davranıldığı bildirildi.

Mehmet Tosun   | 27.10.2019
MSB: ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonda müttefiklik ruhuna uygun davranıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından, ABD'nin "DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini" duyurduğu İdlib'deki operasyona ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Operasyon kapsamında, ABD unsurları ile karşılıklı müdahalenin önlenmesi ve karşılıklı çalışabilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edildiği belirtilen açıklamada, birliklerin ikaz edilip operasyon ve personel emniyetini sağlayacak tedbirlerin zamanında alındığı vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD tarafından dün gece İdlib'de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur. ABD'nin operasyonu öncesinde ve sırasında, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik iş birliği ruhuna uygun davranılmıştır."

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