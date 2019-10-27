Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Bağdadi insanlığın en büyük düşmanlarından biridir
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, terör örgütü DEAŞ elebaşının öldürülmesine ilişkin, "Ebubekir el-Bağdadi, insanlığın, İslam dininin ve Türkiye'nin en büyük düşmanlarından biridir." ifadelerini kullandı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, şu değerlendirmede bulundu.
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"Ebubekir el-Bağdadi, insanlığın, İslam dininin ve Türkiye'nin en büyük düşmanlarından biridir. Türkiye, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonunun en aktif üyelerinden biri olarak, bu teröristin kurduğu terör örgütüyle ve onun temsil ettiği çarpık zihniyetle ön cephede göğüs göğüse mücadele etmiştir. Gerek DEAŞ, gerek PKK/PYD gibi terör örgütleriyle mücadelemiz bundan sonra da kesintisiz devam edecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.