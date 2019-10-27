Euro
6.39
Dolar
5.77
BIST 100
100,216.00
Altın
1,504.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da Keşmir protestosu

Keşmir’de yaşanan insanlık krizi, İstanbul'da protesto edildi.

Ali Ebubekir Tokcan   | 27.10.2019
İstanbul'da Keşmir protestosu Fotoğraf: Ali Ebubekir Tokcan/AA

İstanbul

Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Keşmir'de yaşananları protesto etmek amacıyla akşam namazı sonrası Fatih Camisi avlusunda toplandı.

"İstanbul’dan Keşmir'e direnişe bin selam", "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" şeklinde sloganlar atan grup, daha sonra tekbir getirdi. Gruba İstanbul’da yaşayan Keşmirli ve Pakistanlılar da destek verdi.

Keşmir’de hayatını kaybedenler için Kuran okundu. Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, grup adına yaptığı açıklamada, Keşmir’in, İngiliz sömürge siyasetinin, Hint zulmünün, Birleşmiş Milletlerin ikiyüzlülüğünün kıskacında, yaşam mücadelesi veren Müslümanların sesinin duyulmadığı ya da duyulmak istenmediği, 70 yıllık işgalin adı olduğunu söyledi.

Sih ve Hindu çeteler tarafından gerçekleştirilen katliamlar ile Müslümanların sürgüne ve kitlesel ölümlere mahkum edildiğini anlatan Genç, "Keşmir sorunu başlangıcından itibaren 500 bin kişinin hayatına mal olmuştur. Son otuz yılda 114 bin Keşmirli şehit edilmiş, 10 binden fazla Müslüman kadına tecavüz edilmiş ve 2 milyona yakın kişi evsiz kalmıştır." dedi.

Keşmir'deki durumdan dolayı dost ve kardeş Keşmir halkının büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Yunus Genç, "İnsanlar gündelik yaşamlarını idame ettiremiyorlar. Evlere yapılan baskınlar neticesinde, evlerinden alınıp götürülen insanlardan haber alınamıyor. Tüm iletişim hatları kesik olduğu için bölgedeki insani krizin büyüklüğünü ortaya koymak da mümkün olamıyor. Keşmir açık hava hapishanesine dönüştürülüyor. Bizler Anadolu Gençlik Derneği olarak Keşmir halkının yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan ediyor, devletimize, İslam ülkelerine ve mazlum tüm coğrafyalara çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor

Benzer haberler

İstanbul'da Keşmir protestosu

İstanbul'da Keşmir protestosu

Hindistan’da inek kestikleri için 7 kişi gözaltına alındı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Keşmir sorunu için 'diyalog' çağrısı

Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
'Cammu Keşmir konusunda geri adım atmayız ve değişmeyiz'

'Cammu Keşmir konusunda geri adım atmayız ve değişmeyiz'
Pakistan Keşmir'de Hint ateşine karşılık verdi: 9 Hint askeri öldü

Pakistan Keşmir'de Hint ateşine karşılık verdi: 9 Hint askeri öldü