Euro
6.39
Dolar
5.77
BIST 100
100,216.00
Altın
1,504.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump: DEAŞ elebaşı Bağdadi ölü ele geçirildi

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Dildar Baykan   | 27.10.2019
ABD Başkanı Trump: DEAŞ elebaşı Bağdadi ölü ele geçirildi

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Trump, ABD'nin dün gece Suriye'de yaptığı operasyonda Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini belirterek, "Ebubekir el-Bağdadi öldü. Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak." ifadesini kullandı. 

Bağdadi'nin operasyon esnasında bir tünele girdiğini ve Amerikan K9'larının onu takip ettiğini aktaran Trump, "Bağdadi kendisini üzerindeki patlayıcılı yelekle patlattı. DNA sonuçları ölen kişinin o olduğunu teyit etti." açıklamasında bulundu.

Bağdadi'nin son birkaç haftadır radarlarında olduğunu vurgulayan Trump, operasyonda Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.

Trump ayrıca, "Suriyeli Kürtler" olarak tanımladığı YPG/PKK'nın da bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu kaydetti.

Donald Trump, "Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, hiç sorun olmadı, çok yardımcı oldular, harikaydı.” değerlendirmesini yaptı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor

Benzer haberler

Trump: DEAŞ elebaşı Bağdadi ölü ele geçirildi

Trump: DEAŞ elebaşı Bağdadi ölü ele geçirildi

AA, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

Trump'ın 'büyük bir şey oldu' açıklaması heyecan yarattı

Cumhuriyetçi senatörler Trump'a azil soruşturmasını kınadı

Cumhuriyetçi senatörler Trump'a azil soruşturmasını kınadı
Trump'tan Suriye'deki petrol yataklarına ilişkin açıklama

Trump'tan Suriye'deki petrol yataklarına ilişkin açıklama
Trump'ın açıklamaları sonrası dolar geriledi

Trump'ın açıklamaları sonrası dolar geriledi