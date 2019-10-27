Tel Abyad'da bombalı araç imha edildi
Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha timlerince kontrollü şekilde tahrip edildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı aracın, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timleri tarafından kontrollü şekilde tahrip edildiği belirtildi.
Bakanlığın Twitter hesabından aracın tahrip edildiği görüntülere de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.