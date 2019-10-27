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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Tel Abyad'da bombalı araç imha edildi

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha timlerince kontrollü şekilde tahrip edildi.

Muhammed Boztepe   | 27.10.2019
Tel Abyad'da bombalı araç imha edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı aracın, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timleri tarafından kontrollü şekilde tahrip edildiği belirtildi.

Bakanlığın Twitter hesabından aracın tahrip edildiği görüntülere de yer verildi.

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